Tornados voldaan na "makkelijke wedstrijd" die ticket voor Parijs opleverde: "Finale wordt genieten"

zo 5 mei 2024 11:59

De verwachtingen lagen hoog op de Bahama's, maar de Belgian Tornados hebben die vlekkeloos ingelost. Op de 4x400 meter won het Belgische mannenviertal zijn reeks, waardoor nu ook de hotelkamers in Parijs geboekt kunnen worden. "Als we doen wat we moeten doen, blijven we een van de beste teams ter wereld", weet Jonathan Sacoor.

Ook op de Olympische Spelen krijgen we vier Belgische wervelwinden te zien. De Belgian Tornados, het mannenteam op de 4x400 meter, plaatsten zich op de World Relays in de Bahama's vlot voor het grootste toernooi ter wereld. "Het was verwacht, maar het moet toch nog altijd gebeuren", kijkt CEO van de BOIC Cédric Van Branteghem nuchter naar de kwalificatie. "Er kunnen natuurlijk altijd incidenten voorvallen, maar onze mannen zijn wel een gevestigde waarde geworden aan de top." Dat bleek gisteren nog maar eens tijdens én na de wedstrijd. "Eerlijk, het was een vrij makkelijke wedstrijd. Als we doen wat me moeten doen en tonen wat we waard zijn, dan blijven we gewoon een van de sterkste teams ter wereld", straalde Sacoor. "Er lag wel wat druk op, maar als regerend wereldkampioen kunnen we daar intussen mee om."

Dit kampioenschap is normaal gezien iets minder belangrijk, maar deze keer hing er enorm veel van af. Alexander Doom

Dat vertrouwen haalde Sacoor uit een dubbele topprestatie gisterenavond. Voor de kwalificatie met de Tornados had hij namelijk ook al bijgedragen aan de kwalificatie van de gemengde estafette. "Ik ben blij dat ik het mocht doen", vertelt hij daarover. "Het was een stevige trainingsprikkel en het toont dat het team in mij gelooft. Mij geeft het ook een boost richting komende kampioenschappen." En natuurlijk ook richting de finale van vanavond. "Dat kan een graadmeter zijn voor de Spelen", stelt Van Branteghem. "We kunnen het bekijken als de generale repetitie."

Sacoor liep gisteren twee wedstrijden.

De Tornados zelf kijken toch iets anders naar die finale. "Ons doel is behaald, dus vanavond lopen we gewoon voor het plezier. Al winnen we natuurlijk graag, hé", lacht Jonathan Sacoor.

Ook bij Alexander Doom is de grootste druk weg. "Ik moest tijdens de race af en toe op het scherm kijken, want ik hoorde hier niets. Het is zo luid in het stadion", opende hij na de wedstrijd.

"Dit kampioenschap is normaal gezien minder belangrijk, maar deze keer hing er enorm veel van af. Het is een opluchting dat de tickets voor de Spelen nu al binnen zijn. In de finale gaan we genieten. Eerst moeten de meisjes zich plaatsen, dat is het hoofddoel."

Geen zorgen voor Cheetahs