Belgian Tornados en gemengde estafetteploeg 4x400m lopen op World Relays naar olympisch ticket

Hoogspanning in het Thomas Robinson-stadion op de Bahama's, want alle estafetteteams ter wereld hebben er twee dagen om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen.



De makkelijkste weg: eerste of tweede worden in je reeks. Zo plaats je je niet alleen voor de finale, maar heb je na dag 1 al je tickets voor Parijs geboekt.



De Belgian Tornados slaagden met vlag en wimpel voor die opdracht. Het viertal Dylan Borlée, Robin Vanderbemden, Jonathan Sacoor en Alexander Doom bleef net niet onder de 3 minuten (3'00"09), maar de tijd was wel voldoende voor winst in hun reeks, vóór Nigeria en Jamaica.



Het is al voor de 5e keer op een rij dat de mannen van de 4x400 meter zich plaatsen voor de Olympische Spelen. De vorige keren haalden ze ook telkens de olympische finale, maar een medaille zat er steeds nét niet in.

Ook de gemengde estafetteploeg zal er opnieuw bij zijn. Jonathan Sacoor liep de dubbel en slaagde erin samen met Imke Vervaet, Camille Laus en Christian Iguacel tweede te worden in de reeksen (3'13"18), na Ierland. 3 jaar geleden eindigde de gemengde ploeg op de 5e plaats in Tokio.