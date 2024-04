Knauw voor olympische dromen Belgian Cheetahs: Cynthia Bolingo haakt af voor World Relays

Cynthia Bolingo is op papier de snelste Belgische vrouw op de 400 meter. Als enige liep ze ooit onder de 50 seconden, op het WK van vorig jaar.



Maar die snelheid komt ook met een prijs: Bolingo is blessuregevoelig. Een drietal maanden voor de Olympische Spelen ligt ze weer in de lappenmand, nu met een achillespeesblessure.



Bolingo liep die blessure op tijdens de voorbereidingsstage van de Belgian Cheetahs op Curaçao. In plaats van door te reizen naar de Bahama's voor de World Relays zal ze terugkeren naar België.



De Cheetahs moeten zich zo zonder hun speerpunt zien te plaatsen voor de Spelen op de 4x400 meter. Ook voor de 4x400 meter gemengde estafette is dit een tegenvaller.



Op de World Relays liggen er per onderdeel 14 tickets klaar voor de Olympische Spelen. De Cheetahs moeten het nu doen met Hanne Claes, Imke Vervaet, Camille Laus, Naomi Van Den Broeck, Liefde Schoemaker en Kylie Lambert.