Welkom op Oropa: Giro maakt zich klaar voor eerste aankomst bergop

Wie treedt in de voetsporen van Dumoulin?

In de etappe van gisteren vielen al de eerste maskers af bij sommige klassementsmannen, vandaag belooft het nog straffere kost te worden, want de finish ligt op de top van het heiligdom van Oropa, na een klim van 13 kilometer (5,8 % stijgingspercentage gemiddeld).



Het is de 7e keer in de geschiedenis dat de Giro Oropa aandoet. In 2017 was het een cruciale overwinning voor Tom Dumoulin richting de eindzege. Lees er hieronder alles over.