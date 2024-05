Na ritzeges in Tour en Vuelta, vinkt Tadej Pogacar ook Giro af: "Een droom, nu kunnen we relaxen als team"

Tadej Pogacar heeft zich even op zijn bucketlist gestort. Na ritzeges in de Tour en Vuelta, voegt de Sloveen er ook de Giro aan toe. "Een van mijn dromen", deelt hij na zijn triomf in rit 2. Al gooide een kwak tegen de grond bijna voor roet in het eten: "Mijn band stond plots plat, ik denk dat mijn wiel zelfs brak."

"Dit was een van mijn dromen", hijgt Tadej Pogacar nog na.

Zijn kunststukje op de Oropa levert de klimgeit van UAE zijn eerste ritwinst op in de Giro. Zo is hij er in elke grote ronde in geslaagd dat te doen. "Iets wat niet veel renners lukt", weet ook de Sloveen.

Al dwarsboomde een lekke band bijna zijn plannen.

"Maar bang? Neen, dat ben ik nooit geweest. Ik raakte een putje in de binnenstad. Mijn band stond meteen plat. Ik denk zelfs dat mijn wiel brak. Maar ik bleef kalm."

"Al was ik een beetje in de war. Ik wilde stoppen voor de bocht, maar mijn ploegauto zei dat het beter was erna. Gelukkig was de val niets ernstigs", lacht Pogacar.