Met dag vertraging: Tadej Pogacar pleegt machtsgreep op Giro na nummertje op Oropa

Zijn valletje vlak voor de voet van de Oropa bleek een afleidingsmanoeuvre. Tadej Pogacar heeft de tegenstand in de Giro achtergelaten zoals alleen hij dat kan. Op ruim vier kilometer van de streep koos hij het ruime sop. Het slagveld bij de klassementsmannen mag er wezen: Martinez moest al 27 seconden prijsgeven, Thomas vervolledigde het podium. In het klassement leidt Pogacar nu al met 45 seconden voorsprong, Cian Uijtdebroeks staat knap 4e.

Al zag het er aan de voet van de klim naar Oropa, waar UAE van plan was om het gaspedaal helemaal in te duwen, plots een pak minder rooskleurig uit.

In tegenstelling tot gisteren spaarden ze zich daarna wel relatief, om hun Sloveense kopman beter bij te staan in de diepe finale. Zo zou Pogacar niet opnieuw in zijn eentje zitten.

Niet van Turijn tot in Milaan in de leiderstrui, maar wel vanaf dag 2 dan? De achterstand van eerste achtervolger Thomas bedraagt al liefst 45 seconden. Uijtdebroeks staat 4e in dat klassement en is de beste jongere in de witte trui.

Geraint Thomas (3e): “Ik wist niet dat Tadej gevallen was tot ze op de radio zeiden dat hij weer in het peloton zat. Het plan was om vanaf de op 2 na laatste klim veilig vooraan te zitten. Voor de 2e dag ging het goed bij mij. Hopelijk blijven we beter worden. Maar natuurlijk: Tadej is Tadej."

Meesterknecht Rafal Majka lanceerde kopman Pogacar: "Hij zei me om vol gas te gaan na het vlakke stukje. Dan wint hij en zijn we blij, hé. Gisteren misten we een aantal jongens, maar vandaag hebben we getoond dat we hét team zijn. Het hele team deed het perfect en nu kunnen we met het roze wat relaxen in de vlakke ritten tijdens de komende dagen."