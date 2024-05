Mythische Kentucky Derby, "de spannendste 2 minuten in de sport", eindigt op fotofinish met 3 paarden

De Kentucky Derby wordt al sinds 1875 op de Churchill Downs in Louisville georganiseerd, telkens op de eerste zaterdag van mei.



Het legendarische paard Secretariat heeft al sinds 1973 de toptijd op zijn naam staan. Hij liep de 2.012 meter net onder de 2 minuten.



Aan deze fabelachtige chrono kwamen de paarden dit jaar weer niet, al ging dat niet ten koste van de spanning. Drie combinaties gingen nagenoeg gelijktijdig over de finish. De fotofinish maakte duidelijk dat Mystik Dan, met jockey Brian Hernandez, net de snelste was.



Zoals de traditie het voorschrijft - de Kentucky Derby wordt ook wel de "Run for the Roses" genoemd - werden Hernandez en Mystik Dan bij de feestelijke ceremonie overladen met rozen.