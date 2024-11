Lamine Yamal is de (logische) winnaar van de Golden Boy, de trofee voor de beste jonge voetballer

Barcelona heeft voor de 3e keer in 4 jaar tijd de winnaar van de Golden Boy-trofee afgeleverd. Na Pedri en Gavi in 2021 en 2022 ging nu het Spaanse godenkind Lamine Yamal met de prijs voor de beste jongere in Europa aan de haal.

De Golden Boy is een trofee die sinds 2003 door het Italiaanse Tuttosport wordt uitgereikt aan de voetballer onder de 21 die het voorbije jaar de meeste indruk heeft gemaakt op de Europese velden.



In 2003 ging Rafael van der Vaart als eerste met de prijs lopen, vorig jaar werd Jude Bellingham in de bloemetjes gezet.



Een Belgische winnaar viel er in de meer dan 20-jarige geschiedenis nog niet uit de bus, ook nu niet. Juventus-speler Samuel Mbangula was de enige Belg die de shortlist met 25 namen haalde.

De laureaat van dit jaar was geen grote verrassing: de 17-jarige Yamine Lamal eindigde vorige maand al in de top 10 van de Ballon d'Or. Hij was afgelopen zomer een sensatie bij Europees kampioen Spanje en trok die vorm gewoon door bij Barcelona.



De Spaanse club is de eerste uit de geschiedenis met 4 (ex-)winnaars van de Golden Boy: in 2005 won Lionel Messi als eerste voor Barcelona, in 2021 en 2022 volgden Pedri en Gavi elkaar op.

Het succes voor Barcelona was trouwens nóg groter, want bij de vrouwen kreeg Vicky Lopez de Golden Girl-trofee. De 18-jarige winger won met Barça vorig seizoen zowel de titel als de Champions League.