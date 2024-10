Slechts één jonge Belg blijft over: laatste 25 namen voor prestigieuze "Golden Boy"-award bekend

Samuel Mbangula, de twintigjarige aanvaller van Juventus, kende een sterk seizoensbegin bij de Oude Dame, met een goal en drie assists in zijn eerste twee competitiewedstrijden.

Hoewel hij de laatste weken vecht voor zijn plekje aan de aftrap, mocht hij van coach Thiago Motta toch al vijf keer opdraven in de Serie A.

Bij de Jonge Duivels van bondscoach Gill Swerts ontwikkelde Mbangula zich de voorbije maanden ook tot basisspeler.

De Juve-aanvaller is geen favoriet om de Golden Boy effectief te winnen. De concurrentie oogt zwaar met onder meer het Spaanse goudklompje Lamine Yamal (FC Barcelona), de Portugees Joao Neves (PSG), de Fransman Warren Zaire-Emery (PSG) en de Braziliaan Endrick (Real Madrid).

Arthur Vermeeren (RB Leipzig), Matte Smets (Racing Genk), Malick Fofana (Olympique Lyon), Mario Stroeykens (Anderlecht), Noah Sadiki (Union), Jorne Spileers (Club Brugge), Mathias Delorge (AA Gent), Lucas Noubi (Standard) en de Belgische Marokkaan Bilal El Khannouss (Leicester City) werden deze zomer allemaal opgenomen in een lijst van 100 kanshebbers, maar vielen donderdag af.

Vorig jaar ging de trofee naar de Engelsman Jude Bellingham. Arthur Vermeeren haalde toen, net als PSV-aanvaller Johan Bakayoko en Bilal El Khannouss, de laatste 25 genomineerden.

De Golden Boy Award zag in 2003 het levenslicht. Een internationale jury van voetbaljournalisten kiest de winnaar. Er kon nog geen enkele keer een Belg winnen. Eden Hazard (derde in 2011), Thibaut Courtois (derde in 2012), Romelu Lukaku (tweede in 2013) en Divock Origi (tweede in 2014) haalden wel het eindpodium.