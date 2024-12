Verkozen door 21.000 spelers uit 70 landen: Kevin De Bruyne opnieuw in wereldelftal van het jaar

ma 9 december 2024 17:33

Kevin de Bruyne krijgt voor het vijfde jaar op rij een plaats in het beste elftal ter wereld van FIFPro. De spelersvakbond organiseert jaarlijks een verkiezing waarbij enkel spelers op hun ideale elftal kunnen stemmen. Hij was de enige Belg in de selectie van 26.

Ruim 21.000 spelers uit 70 landen stemden op hun ideale elftal van het voorbije jaar. Er werd gekeken naar de periode tussen 21 augustus 2023 en 14 juli 2024. Ondanks zijn blessure in het begin van die periode, werd Kevin De Bruyne toch verkozen. Met zijn vijfde bekroning neemt hij een voorsprong op Thibaut Courtois, die tot nu toe twee keer in het elftal stond. Dit jaar werd hij niet in de selectie opgenomen door zijn zware knieblessure. Ook Eden Hazard stond in 2018 en 2019 in de beste ploeg ter wereld.

