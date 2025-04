Euro Hockey League: Gantoise vloert Düsseldorf in troostfinale en gaat met brons naar huis

Ik ben erg trots op het team. We hebben een hele wedstrijd hard gevochten. We hadden goede en minder goede momenten, maar we bleven gedisciplineerd hockeyen. Dit was een bevestiging van de sterke prestatie tegen Léopold. Nu spelen we tegen Bloemendaal, het beste team van de wereld. We vatten de match aan met dezelfde ingesteldheid en dan zien we wel.

Maico Casella (Gantoise)