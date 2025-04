"Van Aert is morele winnaar van Amstel Gold Race": Bakelants denkt dat sprintje voor "ommekeer" kan zorgen in Giro

Voor het eerst dit voorjaar heeft Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) een sprintje naar zijn hand gezet. In de Amstel Gold Race was dat weliswaar voor de 4e plaats. "Maar dit zal hem wel enorm veel deugd doen", weet trainingsmakker Jan Bakelants.

De verrassende spurtnederlaag tegen Powless in Waregem, de verloren podiumsprintjes in de Ronde en Roubaix én een nieuwe mentale opdoffer in de Brabantse Pijl.

Zal dat gewonnen Amstel-sprintje voor de 4e plek de ommekeer inluiden voor Van Aert?

"Ik denk dat zijn vertrouwen in zijn eigen sprint zodanig laag was dat dit wel een enorme opsteker is", schat Bakelants in.

"We moesten vaststellen dat Wout in die "zondagskoersen" zoals de Ronde en Parijs-Roubaix heel vaak in de verdrukking zat. Hij mocht telkens nog sprinten voor een podiumplek, maar werd elke keer voorbijgereden. Vooral door Pedersen."

Dat Van Aert gisteren Matthews en co. het nakijken gaf, is een positief signaal.

"Matthews is het type renner dat na dit soort koers een stevige sprint in zijn kuiten heeft. In Milaan-Sanremo won hij de sprint voor de 4e plek tegen onder meer Groves. Dan mag je die sterke sprint van Van Aert gisteren niet zomaar wegrelativeren."