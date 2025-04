Yanina Wickmayer sneuvelt in kwalificaties van toptoernooi in Madrid, andere Belgen kennen hun tegenstanders

Geen WTA 1.000-toernooi in Madrid voor Yanina Wickmayer (WTA-1223). Onze landgenote ging er in de eerste kwalificatieronde meteen uit tegen de Zwitserse Jill Teichmann. Elise Mertens, David Goffin en Zizou Bergs staan wel op de hoofdtabel en kennen hun tegenstanders.

Net als in het Amerikaanse Indian Wells (begin maart) en Stuttgart (twee weken terug) is Yanina Wickmayer ook in Madrid niet voorbij haar eerste horde geraakt.

Onze landgenote verloor in de eerste kwalificatieronde voor het WTA 1-000-toernooi met 6-1 en 6-2 tegen het Zwitserse 14e reekshoofd Jill Teichmann.

Elise Mertens staat wel rechtstreeks op de hoofdtabel in de Spaanse hoofdstad. Als 28e reekshoofd is ze in de eerste ronde vrij, daarna neemt ze het op tegen de winnares van het Colombiaanse duel tussen Emiliana Aragano en Camila Osorio.

Bij de mannen weten ook David Goffin (ATP-49) en Zizou Bergs (ATP-50) wat hen te doen staat. Goffin neemt het in het Masters 1.000-toernooi op gravel op tegen de Fransman Alexander Muller (ATP-39), Bergs krijgt de Japanner Yoshihito Nishioka (ATP-74) op zijn bord.

Voor beide Belgen is het de eerste keer dat ze tegen die tegenstander zullen spelen. Als Goffin doorstoot, wacht een duel met Alcaraz. Bergs mag het bij winst opnemen tegen Ugo Humbert.

In München sneuvelden onze twee landgenoten in de kwartfinale. Dat leverde Goffin in de nieuwe wereldranking wel opnieuw de titel van "beste Belg" op. Hij springt tot net over Zizou Bergs naar plek 49.