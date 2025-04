De ene buigt, de andere huilt: voetbalwereld zwaait "legende" De Bruyne uit bij City: "Hij heeft de competitie veranderd"

Kevin De Bruyne heeft vandaag zijn afscheid bij Manchester City aangekondigd. Na 10 jaar zal KDB volgend seizoen niet meer in het blauw-witte shirt te bezichtigen zijn van The Citizens. Zijn teamgenoten en andere sterren uit de voetbalwereld reageerden al op zijn afscheid. Een overzicht.

Het vertrek van De Bruyne is een flinke aderlating voor Manchester City. Zijn opvolger zal grote schoenen moeten vullen om een waardige vervanger te zijn. Enkele ploeggenoten reageerden al emotioneel op het vertrek van hun nummer 17.

Ploeggenoot Jack Grealish looft De Bruyne met een collage op zijn Instagramverhaal. "Je bent een van de redenen waarom ik naar City ben gekomen. Ik wilde gewoon naast je spelen. Het was een plezier om het veld met je te delen. Legende!"

Phil McNulty, hoofd van de voetbalredactie bij Britse omroep BBC, deelt zijn mooiste herinneringen aan De Bruyne bij City.

"Eén wedstrijd blijft me in het bijzonder bij", opent hij. "Toen Manchester City Real Madrid met 4-0 versloeg in de halve finale van de Champions League."

"De eerste 45 minuten van City, waarin ze een 2-0 voorsprong namen, blijven een van de beste voetbalhelften die ik ooit heb gezien: kwaliteit van het hoogste niveau, uitgevoerd in een moordend tempo dat Real Madrid verbijsterde. Het hart van dit alles was De Bruyne, de grote orkestrator van een prachtig teamspel."

"Als er iets jammer is aan de carrière van De Bruyne bij City, dan is het wel dat hij geblesseerd raakte tijdens hun beide Champions League-finales."