De enige Belg die als ploegmaat met Cristiano Ronaldo op het veld stond: "Had je het moeilijk, dan stapte hij op je af"

wo 5 februari 2025 16:38

Je kan er vandaag niet aan voorbij: Cristiano Ronaldo viert zijn 40e verjaardag. Fans én tegenstanders roeren zich dan nog net wat meer dan gewoonlijk. Maar wie is Ronaldo echt? Als één Belg een antwoord kan formuleren op die vraag, dan is het Daouda Peeters wel.



Iedereen kent Cristiano Ronaldo, maar als je de kleedkamer met het voetbalicoon gedeeld hebt en als je als ploegmaat op het veld met hem hebt gestaan, heb je pas echt recht van spreken. Ronaldo is intussen al eventjes weg bij Juventus, de club waar hij plots de hand schudde van Daouda Peeters. "Ook al hebben we maar één match samen gespeeld: dat is een eer", vertelt Peeters in Sporza Daily. "Ik was aan de slag bij het tweede elftal van Juventus en toen kreeg ik plots een telefoontje dat ik na mijn goeie prestaties mocht trainen met de A-kern. Ik herinner me die dag nog: er kwamen zoveel emoties los." "De eerste die ik ontmoette, was Paulo Dybala. Hij gaf me meteen een hand. Voor hen ben je ook gewoon een speler, maar ze respecteren je duidelijk." Zo ook Ronaldo. "Hij was een van de laatste personen die ik zag. De man die terugkwam uit de fitness, was Ronaldo. Hij begroette me, vroeg wie ik was en heette me welkom."

Daouda Peeters speelt na enkele moeilijke jaren nog altijd bij (de beloften van) Juventus.

100 procent

Uiteindelijk zou Peeters dus maar één match samen met Ronaldo op het veld staan. Dat blijft evenwel een unicum voor een Belgische ploegmakker. Maar op training kwamen ze elkaar dagelijks tegen. "Samen opwarmen, rondo's en wedstrijdjes: dat is een ervaring op zich. Bij hem, Chiellini, Dybala en dat soort mannen: dat straat kwaliteit en intensiteit uit." "Hij verscheen steeds weer als eerste op het veld en wilde altijd winnen. Je mocht een slechte pass geven op training: zeker als jonge speler mocht je fouten maken, maar hij wilde wel dat je je altijd 100 procent gaf." "Dat doet hij zelf namelijk ook altijd. Hij doet er alles aan om te winnen en zei: "Durf en maak fouten, maar geef gewoon alles."" Ronaldo had/heeft de reputatie van trainingsbeest. "Hij kent zijn lichaam perfect. Ik heb nooit iemand gezien die zo perfect weet wat hij moet doen. De opwarming voor de training, de nazorg: hij verzorgt zijn lichaam zo goed."

"Cristiano is heel vriendelijk", gaat Peeters voort met zijn karakterschets. "Veel mensen hebben een verkeerd beeld van hem. Hij lijkt arrogant en egoïstisch, maar als je hulp nodig had, dan deed hij dat graag." Rare gewoontes, die heeft Peeters nooit gemerkt. "Hij was heel bewust, in die zin dat hij een heel strak trainingsregime had. Cristiano sprak niet zo heel veel. Hij is heel rustig, heel vaak op zichzelf." "Op het veld sprak hij misschien niet zoveel met je, maar als hij zag dat anderen het moeilijk hadden, stapte hij wel op hen af. Dat doet iets met je. Hij stelde je gerust."

Cristiano Ronaldo scoorde ook bij Juventus bij de vleet.

Fun?