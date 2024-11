Spaanse pers kritisch voor Mbappé, maar Real steunt Franse ster: "Hij gaat nog vaak schitteren"

Na de 3e nederlaag van Real Madrid in de Champions League was Kylian Mbappé de gebeten hond. Zijn ploegmaats en coach rekenden de Franse ster niet af op zijn strafschopmisser. "Hij zit in een moeilijke periode, maar hij zal snel verbetering tonen", zei Carlo Ancelotti.

Vanaf 11 meter had Kylian Mbappé de uitgelezen kans om Real Madrid weer op gelijke hoogte te knallen tegen Liverpool, maar de Franse ster liet de 1-1 liggen. Een kwartier later sloeg Cody Gakpo wel toe voor de 2-0-eindstand.

Zat Mbappé vorig seizoen nog aan 8 goals voor PSG in het kampioenenbal, dan kon hij nu nog maar één keer toeslaan op het Europese toneel. "Kylian presteert niet op het verwachte niveau, maar verder bestaat geen twijfel over hem", schrijft MARCA.

"Maakt Real Madrid zich zorgen over Mbappé? Ja, maar niet meer dan over andere problemen. De club is ervan overtuigd dat de Fransman vroeg of laat zijn beste niveau zal bereiken."

AS is scherper. "Hij is niet de spits die Real verwacht had. Tot nu toe heeft Mbappé 9 keer gescoord in 18 wedstrijden. Redelijke cijfers, maar verre van wat verwacht werd van het buitenaardse wezen dat vorig seizoen 44 keer scoorde in 48 matchen voor PSG."