Domper in jacht op de treble: Robert Lewandowski loopt hamstringblessure op bij Barcelona

Barcelona zal het even zonder zijn spits Robert Lewandowski moeten doen. De Catalaanse club heeft vandaag bekendgemaakt dat de Pool een hamstringblessure heeft opgelopen. Hoe lang hij out zal zijn, is niet bekend.

Met de halve finales in de Champions League tegen Inter, de finale in de Cope del Rey tegen Real Madrid én de titelstrijd in La Liga staan de weken van de waarheid voor de deur bij Barcelona.



Maar net voor die belangrijke periode komt er wat minder nieuws. Robert Lewandowski heeft namelijk een blessure opgelopen tijdens de wedstrijd tegen Celta de Vigo.



Na 75 minuten moest de Pool naar de kant. Vandaag meldde Barcelona dat de Pool een blessure aan de semitendinosus (één van de drie spieren die deel uitmaken van de hamstring) in zijn linkerbeen heeft opgelopen.



Hoe lang Lewandowski uit roulatie zal zijn, werd niet bekendgemaakt. De Pool was dit seizoen al goed voor 40 doelpunten en 3 assists in 48 wedstrijden.