BEKIJK: 0-8! Prachtgoal Bakayoko helpt PSV aan monsterzege, bij puntenverlies Feyenoord is titel binnen

PSV wist dat het met een overwinning tegen Heerenveen mogelijk al de titel kon veroveren, dus het had motivatie genoeg. En dat bleek al snel. Na 11 minuten stond er al 0-3 op het scorebord.

De snelste voorsprong voor PSV sinds 1982 was binnen, maar er konden nog wat mijlpalen bij. Nog voor de rust maakte Joey Veerman er 0-5 van, waarmee de leider de kaap van 100 Eredivisie-goals rondde.

Ook Johan Bakayoko mocht nog zijn duit in het zakje doen. Na een assist in de eerste helft pakte hij na de rust uit met een prinsheerlijke goal.

Kon er nog een record bij? Met goals van Luuk de Jong en Patrick van Aanholt werd het nog 0-8, de grootste uitzege ooit van PSV in de Eredivisie.

De bezoekende fans konden de titel al ruiken en staken net iets te vroegtijdig vuurwerk af. Na een kort oponthoud kon de scheidsrechter toch de wedstrijd affluiten.

Of PSV vanavond ook al het vuurwerk mag laten knallen, hangt af van Feyenoord. Als de nummer 2 in de Eredivisie niet wint tegen Go Ahead Eagles, is de titel binnen voor PSV.