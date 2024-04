Eentje voor Evan Ndicka: met ultieme kopbal in 96e minuut wint Roma het vervolg van gestaakte match

Met z'n allen voor Evan Ndicka. AS Roma zag zijn wedstrijd tegen Udinese vorige week nog gestaakt worden nadat hun ploegmakker Evan Ndicka plots in elkaar zakte. In de twintig resterende minuten die vandaag nog afgewerkt moesten worden, zorgde Bryan Cristante in de allerlaatste seconden uiteindelijk nog voor de late winning goal: 1-2.

Even terugspoelen naar vorige week.



Vooraleer Roma-verdediger Evan Ndicka - die inmiddels alweer mag sporten - in elkaar zakte en de wedstrijd tegen Udinese stil werd gelegd, zorgde Romelu Lukaku nog voor de voorlopige 1-1-stand.



In de twintig resterende minuten speelde de geblesseerde Lukaku niet mee. Toch zou het aan spektakel niet ontbreken. Na een zenuwachtige en vreemde slotfase, zorgde Bryan Cristante in de 96e nog voor een ultieme winner.



Op een hoekschop waar iedereen van Roma naar voren was getrokken, knikte de Italiaan de late 1-2 nog op het bord. Een deugddoende overwinning voor de Romeinen, die toch een tumultueuze week achter de rug hebben.