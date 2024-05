BEKIJK - Nina Derwael zet geen vlekkeloze brug- en balkoefening neer op het EK in Rimini

Op het EK turnen in Italië heeft Nina Derwael voor het eerst sinds haar schouderoperatie weer aan de brug met ongelijke leggers in competitie geturnd. Derwael viel net voor de afsprong en kreeg een score van 12.533 (5.8 moeilijkheid). Ze hernam haar afsprong, maar zonder handstand. Ook op de balk ging Derwael in de fout. Ze viel bij een pirouette en kreeg 12.833 (5.3 moeilijkheid).