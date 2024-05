Maellyse Brassart pakt in extremis laatste olympisch ticket op EK turnen, net geen finale voor Belgisch team

Italiaans feest

In eigen land pakken de Italiaanse vrouwen meteen stevig uit op het EK. Ze zetten de drie beste scores neer. Manila Esposito wint met 55.532 voor Alice D'Amato (54.831) en Angela Andreoli (53.766). Die laatste krijgt echter geen brons, want enkel de beste twee resultaten tellen. De derde medaille is voor de Britse Alice Kinsella.





Maellyse Brassart eindigt uiteindelijk op de 11e plaats, maar ze is wel de beste die nog geen olympisch ticket had. Erika Pinxten is 36e, Jade Vansteenkiste 58e. Nina Derwael nam niet deel aan de allroundcompetitie, net als Mika Webster-Longin.