Met de winkelhaak (van Anderlecht?) als mikpunt: Antwerp-talent Doumbia heeft patent op weergaloze goals

Kan er iemand nog harder trappen dan de 20-jarige Malinees? Doumbia moet al naar de sterren van Real Madrid om een naam te bedenken. "Fede Valverde", lachte hij bescheiden in Extra Time.

Buskruit in beide voeten dus. Zijn doelpunt tegen Club werd geflitst aan maar liefst 109 km/u. "Ik weet dat ik een goede trap heb en zo kan scoren, zelfs nog van verder", bleef hij er rustig onder.

Eerst Gouden Schoen Hans Vanaken doldraaien, vervolgens Simon Mignolet te grazen nemen met een heerlijk schot in de bovenhoek.

"Ze gaan hem niet te veel meer laten trappen vanop afstand", besloot analist Franky Van der Elst in Extra Time.

Toevalstreffers zijn het niet, want al bij zijn basisdebuut tegen Standard scoorde Doumbia - u raadt het al - met een schicht in de bovenhoek.

Op de slotspeeldag van de play-offs pakte Doumbia toen ook al uit met een fantastische goal tegen Anderlecht . Eentje waar hij "nog meer van heeft genoten" dat zijn goal tegen Club, gaf Doumbia toe. Hij sloot toen een avondwandeling af met een heerlijk schot, alweer in het dak van het doel.

Bij Anderlecht zijn ze alvast dubbel en dik gewaarschuwd voor de confrontatie met Antwerp in de Beker van België. Een reminder die ze eigenlijk niet nodig hadden na vorig jaar.

En dan te bedenken dat Antwerp de groeibriljant voor amper 1 miljoen euro kon wegplukken bij het Deense Nordsjaelland.

Die hadden de youngster ontdekt in de JMG Academy Bamako uit zijn thuisland Mali. Die academie - vernoemd naar oprichter Jean-Marc Guillou - telt vestigingen in 11 landen. De bekendste sterren kwamen voort uit die in Ivoorkust, zoals Yaya Touré.

Met een gelijkaardige droom trok Doumbia naar Europa, maar in Denemarken speelde hij alleen bij de U19 en de reserven. In Antwerpen kreeg Doumbia wel speelminuten van Mark van Bommel, al kreeg hij "de nodige tijd om zich aan te passen".

"Hij moet zo snel mogelijk het voetbal leren begrijpen. Dat heeft tijd nodig", zei de Nederlandse coach in februari vorig jaar.

Advies dat de Malinees ter harte nam. Hij sloeg zelfs de Olympische Spelen in Parijs over om de volledige voorbereiding onder coach Jonas De Roeck, de opvolger van Van Bommel, mee te maken.