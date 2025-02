De 3 Belgische toptalenten van Ajax: "Voor hem hopen ze flinke smak te krijgen"

do 13 februari 2025 08:45

Er blinkt Belgisch goud in Amsterdam. Met Mika Godts (19), Jorthy Mokio (16) en Rayane Bounida (18) zitten er straks drie toptalenten uit ons land in de selectie van Ajax tegen Union. Hoe belangrijk zijn ze al voor de Nederlandse recordkampioen? En waar ligt hun plafond?

Mika Godts (19, aanvaller)

Dit seizoen: 30 matchen - 1.698 minuten - 7 goals - 5 assists

Van al het Belgische briljant in Amsterdam, schudde hij de gevreesde schaduw al definitief van zich af.



Mika Godts - jeugdproduct van Anderlecht - ruilde de beloften van Genk eind 2023 voor zijn kinderdroom: een avontuur bij Ajax.



Branie genoeg om zich in Amsterdam recht te houden, talent zat om zich ook tussen de lijnen te tonen. De perfecte match voor de onbevreesde jongeman? Haast meteen kreeg hij kansen bij de eerste ploeg.



In het eerste jaar bleef het nog vaak bij gastoptredens, maar dit seizoen eiste Godts de schijnwerpers al meermaals op. Een stormachtige ontwikkeling die tot een ultieme climax kwam in de topper tegen PSV begin november.



In het slot van de wedstrijd schoot hij Ajax naar een delirium. Het stadion zong zijn naam, en is die sindsdien niet meer vergeten.

Iedereen is onder de indruk van Godts. Ajax-kenner Mike Verweij

"Hij is heel belangrijk", weet Ajax-kenner Mike Verweij, die de Amsterdammers volgt voor De Telegraaf. "Vanaf het begin van de voorbereidingen heeft hij laten zien dat hij klaar is voor het echte werk. Iedereen is onder de indruk. Er wordt wel eens gezegd dat hij zijn cijfers moet opkrikken, maar dat zal wel vanzelf komen." "Mika is de ouderwetse dribbelaar die spelers kan passeren. Hij is ook heel explosief - misschien verklaart dat de hamstringblessures. Maar Godts is zeker iemand waarvoor de mensen naar het stadion komen. Een entertainer. Hij is ook een paradepaardje voor wie Ajax hoopt een flinke smak te krijgen."

Jorthy Mokio (16, verdediger)

Dit seizoen: 4 matchen - 123 minuten + 17 matchen - 2 goals bij Jong Ajax

Barcelona ontving hem met open armen, voor Bayern München deed Vincent Kompany speciaal een telefoontje.



Ondanks een "nooit gezien aanbod voor een jeugdspeler" besefte KAA Gent op een bepaalde moment dat Jorthy Mokio hen door de vingers zou glippen.



De talentvolle verdediger, die 4 matchen voor de Buffalo's speelde, wou absoluut de stap naar het buitenland maken.



Uiteindelijk zou de bestemming Ajax worden. De Amsterdammers wisten Mokio te charmeren met hun sportieve project: meetrainen bij de A-ploeg, wedstrijden bij Jong Ajax.

Wat ik wel begreep: Mokio is redelijk ongeduldig. Maar dat kun je ook vertalen als 'heel gretig'. Mike Verweij

Maar Mokio lijkt nu al voor te liggen op schema.



Afgelopen zondag kroonde de belofte-international zich tot op één na jongste basisdebutant ooit voor Ajax tegen Fortuna Sittard. Alleen voetbalicoon Clarence Seedorf was nog groener achter de oren. "Hij hield zich zondag - bij zijn basisdebuut tegen Sittard, ook op een slecht veld - makkelijk staande", zag Verweij. "Er volgde zelfs een grapje dat hij goed kon schaatsen. Hij is een frisse, open jongen. En hij stond er gewoon. Het is traditie bij Ajax dat als een basispion uitvalt, een jonge speler zijn plek inneemt. Dat deed hij voortreffelijk, eigenlijk niets op aan te merken." Opvallend: Mokio speelde zowaar als linksachter. Verweij: "En bij Jong Ajax heeft hij ook al op het middenveld gespeeld. Mokio is heel explosief met goed inzicht en goede inspeelpasses. Hij is een voetballende verdediger. Wat ik wel begreep: hij is redelijk ongeduldig. Maar dat kun je ook vertalen als 'heel gretig'."

Rayane Bounida (18, aanvallende middenvelder)

Dit seizoen: 7 matchen - 1.379 minuten - 5 goals - 1 assist bij Jong Ajax

Al een decennium is hij een garantie op virale video's. Rayane Bounida was amper 8 jaar toen de compilatiefilmpjes gemaakt door zijn papa honderdduizenden views haalden op YouTube. Lang leek het ongezonde verwachtingen te creëren voor het wonderkind van Anderlecht.



Volgens critici was de frêle Bounida niet gebouwd voor het profvoetbal. Op zijn 16e maakte de dribbelaar - ondanks een smeekbede van voorzitter Wouter Vandenhaute - de overstap naar Ajax. Zijn trage start in Amsterdam deed de niet-believers weer opduiken. Maar in december veranderde de perceptie plots.

Bounida, die eerder bij de U19 uitkwam, maakte bij zijn debuut voor Jong Ajax in de Nederlandse tweede klasse meteen een doelpunt. Nadien zouden er nog vier stuks - waaronder heel wat fraaie - in zes matchen volgen.

Voor velen veranderde Bounida weer van flop in fenomeen. Tegen Feyenoord mocht hij zelfs voor het eerst proeven van een selectie bij de A-kern, ook naar Brussel reisde de 18-jarige tiener mee. "Hij doet het écht uitstekend, ook qua statistieken", aldus Verweij. "Wat je wel voelt bij Bounida, is dat hij fysiek nog veel kan winnen. Hij is echt nog wel een jongetje."

Bounida lijkt zijn ontwikkeling dan toch belangrijker te vinden dan het grote geld. Mike Verweij