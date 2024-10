Ongeslagen en zeker van Afrika Cup, toch blijven pesterijen aanhouden: hoe ziet Marc Brys toekomst in Kameroen?

Want 6 maanden na zijn aanstelling - die over het hoofd van bondsvoorzitter Samuel Eto'o ging - blijft onze landgenoot het slachtoffer van saboteurs in Kameroen.

Voor Sporza Daily die vraag stelt, wil het eerst nog eens terugblikken op de volledige loopbaan van Brys in Afrika. "Die was heel turbulent, zeker de eerste paar maanden", bevestigt de coach. "Daarna kan je jezelf wat meer positioneren en impact hebben."

"Het helpt dan ook dat ik vrij snel een goede relatie had met de spelers. Die is cruciaal om goed te werken en de situatie uit te klaren. Ondertussen zitten de mensen van de Kameroense voetbalbond ook in onze staf."

Stapje per stapje zet hij zijn stempel op de nationale ploeg, die nog steeds stevig in handen is van de geschorste bondsvoorzitter Eto'o. "Al wil ik er niet té veel aandacht aan schenken, want dat verdienen ze niet", prikt Brys.

Maar ontslag nemen? "Neen, ik kijk er enorm naar uit om een resultaat neer te zetten op de Afrika Cup. We willen ons daar profileren met veel durf en veel vertrouwen."

"En op lange termijn wil ik het enorme potentieel tonen op het WK. Maar dan moet de ploeg een pak beter gemanaged worden", besluit de 62-jarige trainer.

Conclusie? Tijd om een aloud gezegde een twist te geven: een vastberaden man is er twee waard.