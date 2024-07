Corona-alarm gaat af bij Belgische delegatie: "Al enkele olympiërs zijn niet kunnen afreizen door positieve test"

Covid werpt opnieuw zijn schaduw over de Olympische Spelen. En dat heeft Team Belgium al aan den lijve ondervonden. Zo mochten enkele Belgische atleten de voorbije dagen niet naar Parijs vertrekken door een positieve test, dat bevestigde BOIC-hoofdarts Johan Bellemans deze ochtend. Ook het coronaprotocol wordt aangescherpt in Parijs, al is er opnieuw een grote "maar" aan verboden.

Over welke atleten het gaat, is nog niet bekend.

Niemand wil het werk van vier jaar verloren zien gaan door een positieve test, maar we kunnen er niet langer omheen: het virus sluimert weer veelvuldig in het luchtruim.

"Ook wij hebben de mondmaskerplicht weer ingevoerd voor atleten en delegatieleden die onze bubbel in het Olympische Dorp binnentreden", legt Bellemans uit. "Zo willen we toch vermijden dat het virus binnengebracht wordt."

In Tokio bleven drie jaar geleden nog volledige tribunes leeg en werden atleten volledig afgezonderd. Zo erg zal het in Parijs niet zijn, maar verschillende delegaties - waaronder de Belgische - beginnen nu toch extra voorzorgsmaatregelen te nemen.

In de Tour de France zagen we de voorbije weken dat het een publiek geheim was geworden dat sommige renners positief rondreden of gewoon niet "durfden" te testen. Hoe zal dat in Parijs verlopen?



"Bij de eerste symptomen van een verkoudheid hebben wij een testplicht. In het geval van een positieve test zijn er ook al isolatiekamers voorzien om de atleet apart te houden van de rest. Wij willen op dat moment vooral de besmetting van andere atleten beperken."



"Maar iemand is niet automatisch uitgesloten van de competitie", maakt Bellemans een belangrijke kanttekening. "Wij zullen de atleten - wanneer de symptomen niet te uitgebreid zijn - dus niet verbieden om deel te nemen. De covid-aantastingen zijn ook veel minder symptomatisch dan twee à drie jaar geleden geworden. Het is eigenlijk een gewone verkoudheid geworden."



Een policy die door vele andere landen in het drukbezette dorp gevolgd wordt.