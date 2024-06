Sacoor duikt voor het eerst onder de 45 seconden en loopt olympische limiet: "Euforisch moment"

België bewijst op het EK atletiek dat het bij de mannen nog altijd toonaangevend is op de 400 meter. Alexander Doom plaatste zich, bijna vanzelfsprekend, voor de finale, maar krijgt daar het gezelschap van Jonathan Sacoor, die voor het eerst in zijn carrière onder de 45 seconden liep. "Dit is het gevolg van eindelijk eens een winter zonder blessures door te maken."

Jonathan Sacoor was amper 18 jaar toen hij wereldkampioen werd bij de junioren in 45"03. Toen leek het een kwestie van tijd voor hij onder die magische limiet van 45 seconden zou duiken.



Maar uiteindelijk zou het nog 6 jaar duren voor hij daar effectief in zou slagen. In de halve finales van het EK stopte de tijd na zijn baanronde op 44"99, meteen ook goed voor de olympische limiet.

"Fantastisch! Super! De olympische limiet, voor het eerst onder de 45 én een finale."

"Waar ik zelf het meest tevreden over ben? Dat is alsof je zou vragen wie mijn favoriete kind is. Dat is heel moeilijk. De combinatie zorgt voor een volledig euforisch moment."

Waarom heeft Sacoor zo lang moeten wachten om eindelijk die 45-barrière te slechten? "Eindelijk kon ik blessurevrij blijven. Eindelijk heb ik eens een winter volledig kunnen doortrainen zonder onderbreking, voor het eerst in 4 jaar. Dat maakt een wereld van verschil."