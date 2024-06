EK atletiek: Doom en Sacoor naar finale 400m, geen stunt voor Nkansa en Rosius in halve finales 100m

Twee Belgen in de finale van de 400 meter, dat is de opmerkelijke oogst van de derde dag op het EK atletiek in Rome. Topfavoriet Alexander Doom loste de verwachtingen in, maar Jonathan Sacoor oversteeg zichzelf en dook voor het eerst onder de magische grens van de 45 seconden. In de halve finales van de 100 meter konden Rani Rosius en Delphine Nkansa, ondanks een persoonlijk record, niet stunten. Ook voor Helena Ponette was de halve finale het eindstation op de 400 meter.

Finaleplaats, persoonlijk record én olympisch ticket. Jonathan Sacoor kreeg het allemaal voor elkaar in een magische race in de halve finales van de 400 meter. Met een topchrono van 44"99 dook hij voor het eerst onder de grens van de 45 seconden.



Alexander Doom leek als topfavoriet een certitude voor de finale en loste de verwachtingen helemaal in. De indoor wereldkampioen had duidelijk geen last van stress en snelde in zijn halve finale overtuigend naar winst in 44"87.



Rani Rosius had een stunt nodig om de finale van de 100 meter te halen en die kwam er niet. Rosius werd vijfde in haar halve finale in 11"25, iets trager dus dan de 11"20 waarmee ze haar reeks gewonnen had.





Rosius baalde na afloop. "Ikl had hier sneller willen lopen. Ik heb vier mispassen gezet, de concentratie was niet wat ze moest zijn. Het was wat rommelig, ik was niet in de zone zoals gisteren. Mijn EK is wel al geslaagd en er komen nog aflossingen."

Ook voor Delphine Nkansa was de 100 meter-finale te hoog gegrepen. Ze werd in haar halve finale wel knap vier in 11"21, een persoonlijk record. Toch was ze ontevreden. "Ik ben enorm ontgoocheld. Op training heb ik veel betere dingen laten zien. Een PR is goed, maar het had meer moeten zijn."



Helena Ponette stond dan weer tot haar eigen verbazing in de halve finales van de 400 meter. Ondanks haar uitschakeling in de reeksen werd ze na enkele forfaits opgevist. De finale halen zat er niet in, maar ze werd in haar halve finale wel knap vierde in 51"65, goed voor de 11e tijd van de 24 halve finalisten.

"Ik kreeg pas om 13u het bericht dat er een baan vrij was. Ik heb meteen overlegd met mijn coach en Carole Bam (coach Cheetahs, red.) of het een goed plan was om te lopen. Gisteren was ik toch teleurgesteld, omdat ik het gevoel had dat ik het niveau had voor de halve finales. Dat heb ik vandaag ook kunnen aantonen."