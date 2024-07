IN BEELD - Fotografen halen olympische atleten uit comfortzone met uniek project in Parijs

"Parijs, de Hoofdstad van Sport", zo heet het unieke project van 3 persfotografen. Om de Olympische en Paralympische Spelen in Parijs te promoten, nemen fotografen atleten mee naar de beroemdste locaties in Parijs. "Het idee was om de atleten uit het stadion te nemen en hen mee te nemen op een toer door iconische sites van Parijs", aldus een van de fotografen Joël Saget.

Trampolinespringster Lea Labrousse in de vroegere gevangenis van La Conciergerie. © Stefano Rellandini

Hockeyspeelster Mathilde Petriaux in de Jardin du Palais Royal. © Joël Saget

Boogschutter Guillaume Toucoullet in het Musée d'Orsay. © Franck Fife

Olympische kampioene Penelope Leprevost in de Galerie des Glaces in het paleis van Versailles. © Stefano Rellandini

Schermer Yannick Borel in het Opera National de Paris. © Franck Fife

Kajakker Marjorie Dellasus in de fontein van de Jardin du Luxembourg. © Joël Saget

Taekwondoka Magda Wiet Henin in de Japanse tuin van het Albert Kahn Museum. © Joël Saget

Verspringer Dimitri Pavade in de Sainte-Chapelle. © Franck Fife

Handballer Nikola Karabatic in het Louvre. © Stefano Rellandini

Gewichthefster Anais Michel in het Cirque d'Hiver Bouglione. © Franck Fife

Volleyballer Cyril Chahboune in het Musée Grevin. © Stefano Rellandini

BMX-er Matthias Dandois in het Musée d'Orsay. © Joël Saget

Basketbalspeelster Laetitia Guapo in de Galerie Vivienne. © Stefano Rellandini

Surfster Vahine Fierro in het metrostation Arts et Metiers. © Stefano Rellandini

Wielrenster Clara Copponi in het Cirque d'Hiver Bouglione. © Franck Fife

Zwemster Beryl Gastaldello in de Apollo-fontein aan het Paleis van Versailles. © Joël Saget

Tennisster Diane Parry in de Bibliotheque Nationale de France. © Stefano Rellandini

Joël Saget, Franck Fife en Stefano Rellandini. Het trio fotografen van het Franse persbureau AFP heeft zijn ziel gestoken in een olympische reeks.

En dat er een gedetailleerde voorbereiding aan vooraf ging, delen de artiesten graag. "Het Louvre, het Musée d'Orsay of de Sacré-Coeur basiliek zijn uitzonderlijke locaties en we hadden ze enkele momenten voor onszelf. We mochten het precieze moment van de foto niet missen, dat zorgde dus voor wat extra stress", vertelt Saget.

De planning moest overeenkomen met de schema's van de atleten en de beschikbaarheden van de prestigieuze locaties. Zo werden er fotosessies georganiseerd vroeg in de ochtend, laat in de avond of wanneer de sites gesloten waren. Daarenboven moesten de weersomstandigheden gunstig zijn.



Voor de atleten zelf was het een unieke ervaring. 9-voudig wereldkampioen BMX Matthias Dandois was één van de atleten die voor lens kroop en hield van de samenwerking tussen atleet en fotograaf: "De laatste keer dat ik naar het Musée d'Orsay kwam? Dat moet tijdens een schoolreis geweest zijn. Dus dit was wat anders."



Of deze creatieve foto's andere atleten inspireren, zullen we de komende weken zien.