Belgian Cheetahs lopen langs herkansingen naar Olympische Spelen, Falcons en Rockets grijpen ernaast

Zaterdag konden de Belgian Cheetahs geen rechtstreeks ticket voor Parijs pakken, zoals de Belgian Tornados en de gemengde 4x400m-aflossing toen wel deden met respectievelijk een 1e en 2e plaats in de reeksen. De Cheetahs moesten na een derde plaats naar de herkansingen. Daar stonden nog 6 OS-tickets op het spel, telkens voor de top 2 van de 3 reeksen. Vannacht liepen de 4 Belgische vrouwen resoluut naar Parijs met winst in hun herkansingsreeks. Met 3'26"79 waren ze sneller dan daags tevoren. Naomi Van Den Broeck, Hanne Claes, Liefde Schoemaker en Helena Ponette liepen 3'27"19 in de reeksen. De Belgian Cheetahs moesten het op de Bahama's zonder speerpunt Cynthia Bolingo doen. Zij haakte af met een achillespeesblessure.

Voor de Belgische spurtploegen op de 4x100m lukte het niet om de Spelen te halen. De Belgian Falcons (m) moesten hun wedstrijd staken door een misgelopen stokwissel.



Kobe Vleminckx, Ward Merckx, Antoine Snyders en Simon Verherstraeten namen het in de 3e reeks van de herkansingen op tegen onder meer Zuid-Afrika en Australië, die wel een ticket konden bemachtigen voor Parijs. Ook hier waren er 2 tickets per herkansingsrace.



De Falcons werden zaterdag in de reeksen gediskwalificeerd na een foute stokwissel. Kobe Vleminckx, Ward Merckx, Antoine Snyders en Valentijn Hoornaert liepen voor België in de reeksen.



En ook de Belgian Rockets (v) zagen hun olympische droom niet gerealiseerd. Rani Vincke, Rani Rosius, Janie De Nayer en Delphine Nkansa liepen in de eerste herkansingsreeks naar de 4e plaats in 43"17. Enkel de top 2 mocht naar Parijs.



De Rockets werden zaterdag in de reeksen gediskwalificeerd na een foute stokwissel. Rani Vincke, Rani Rosius, Elise Mehuys en Delphine Nkansa liepen voor België in de reeksen.