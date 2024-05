Belgian Tornados lopen naar plek 3 op World Relays, gemengde team gediskwalificeerd: "Op meer gehoopt"

ma 6 mei 2024 12:47

De Belgische mannenaflossing op de 4x400 meter heeft beslag gelegd op de derde plaats in de finale op de World Relays op de Bahama's. Dylan Borlée, Robin Vanderbemden, Alexander Doom en Jonathan Sacoor zetten 3'01"16 neer. De zege was voor Botswana in 2'59"11, voor Zuid-Afrika.

Met hun ticket voor de finale daags tevoren was de belangrijkste opdracht van de Belgian Tornados geslaagd: deelname aan de Olympische Spelen in Parijs.



Borlée, Vanderbemden, Sacoor en Doom wonnen hun reeks, de top 2 mocht naar Parijs. Ze deden dat zaterdag in 3'00"09.



Het Belgische record staat sinds de Olympische Spelen van 2021 op 2'57"88, gelopen door Doom, Sacoor, Dylan en Kevin Borlée.



In de finale kwam Italië als eerste door na de eerste ronde, in de tweede ronde kwam Botswana op kop. België vocht met Italië, Zuid-Afrika en Japan om de tweede plaats.



In de slotronde kon Lythe Pillay Jonathan Sacoor voorblijven: Zuid-Afrika klokte 3'00"75, Sacoor 3'01"16. Japan was 4e in 3'01"20. De VS deed niet mee, ze werden zaterdag gediskwalificeerd.

We hadden op meer gehoopt. Ik heb het raceplan niet helemaal gevolgd. Slotloper Jonathan Sacoor

Doom reageerde met "een dubbel gevoel": "We hadden op iets meer gehoopt, al wisten we dat het iets moeilijker ging zijn dan gisteren, dat alles wat compacter ging zitten."



"Iedereen heeft zijn job gedaan. Soms was het zoeken waarlangs je moest proberen in te halen. Maar uiteindelijk hebben we een mooie derde plaats en zijn we geplaatst voor Parijs. Dat was het belangrijkste."



Doom liep als 3e, niet als slotloper. "Ik moet toch wat oppassen met mijn adductoren, daarom wilde ik niet meteen alles geven in de slotronde. Ik mag niet klagen van mijn race."



Sacoor baalde: "Ik heb het raceplan dat ik had moeten volgen niet helemaal gevolgd. Het is een beetje anders uitgedraaid dan verwacht. De Italiaan voor mij vertrok iets te traag. Ik ging er iets te enthousiast over en zoog de Zuid-Afrikaan met mij mee."



"Achteraf gezien had ik misschien iets geduldiger moeten zijn. Shit happens, we hebben een lesje bijgeleerd."



De Tornados pakken een 9e medaille op 33 finales. "Dat is niet slecht, maar we zijn perfectionistisch. We hadden op meer gehoopt. Maar het was een succesvol weekend. Dat moeten we bijhouden."



Diskwalificatie in mixed relays

De gemengde aflossing was zaterdag ook zeker van Parijs dankzij een tweede plaats van Jonathan Sacoor, Imke Vervaet, Christian Iguacel en Camille Laus. Ze zetten met 3'13"18 de 4e tijd neer van alle deelnemende teams.



In de finale werd het Belgische viertal - met Florent Mabille als startloper in plaats van Sacoor - gediskwalificeerd. België eindigde 7e in 3'13"40, maar deed dat onreglementair. Er liep iets mis bij de wissel tussen Iguacel en Laus.



De zege was voor de VS in 3'10"73, Nederland en Ierland maakten het podium vol.

(Nog) Geen Franse 4x400m-hoop in Parijs

Gastland Frankrijk baalt. De vicewereldkampioen van 2023 kon zich zaterdag niet plaatsen, omdat toploper Thomas Jordier geblesseerd uitviel. Zondag in de herkansingen kwamen ze - zonder Jordier - 5 honderdsten tekort op Trinidad & Tobago, dat 2e werd achter winnaar Brazilië.



Enkel de top 2 in de herkansingen kreeg een OS-ticket. De 4x400m-ploeg was vorig jaar de enige Franse WK-medaille over alle disciplines. Dus de olympische verwachtingen waren hoog.



Voorlopig heeft het Franse mannenteam geen ticket, maar er zijn nog 2 plaatsen open voor teams die goed presteren in de kwalificatieperiode in aanloop naar de Spelen. Bij de vrouwen kon het 4x400m-team zich wel rechtstreeks plaatsen.

