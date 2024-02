Chloé Herbiet plaatst zich voor olympische marathon met tweede Belgische tijd ooit

Chloé Herbiet (25) mag zich opmaken voor de Olympische Spelen in Parijs. Op de marathon in Sevilla klokte ze 2u24'56", de op een na snelste Belgische tijd ooit.

Dat Chloé Herbiet niet alleen in het veld kan lopen, bewees ze vorig jaar al. Op de halve marathon van Kopenhagen liep ze de tweede snelste Belgische tijd ooit, bij haar debuut op de marathon zette ze in Eindhoven de derde snelste tijd ooit neer.

En onze landgenote kan nog sneller. In Sevilla scherpte ze haar persoonlijk record aan tot 2u24'56", waarmee ze net geen twee minuten onder de olympische limiet dook.

Herbiet is nu de tweede snelste Belgische ooit na Marleen Renders, die in 2002 het Belgisch record op 2u23'05" bracht.

Bij de mannen vertrok Michael Somers, die al geplaatst is voor de Spelen, als een raket in Sevilla. Hij passeerde halfweg in 1u03'16" maar kon het niet volhouden en finishte uiteindelijk in 2u09'19", ofwel 1'10" boven zijn persoonlijk record. Lahsene Bouchikhi staakte tussen 30 en 35 kilometer de strijd.

Behalve Herbiet en Somers zijn namens België ook Hanne Verbruggen, Bashir Abdi en Koen Naert geplaatst voor de olympische marathon in Parijs.