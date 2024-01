Met de hulp van ChatGPT en geleende spikes: het knotsgekke olympische succesverhaal van John Heymans

Als op één na snelste Belg ooit mag John Heymans (26) deze zomer schitteren op de 5.000 meter op de Olympische Spelen in Parijs. Een succesverhaal dat werd uitgetekend door ChatGPT, maar bijna foutliep door een paar vergeten spikes.

"Ik had geen inkomen, mijn ouders hebben me geholpen om die moeilijke periode te overbruggen."

"Zoals veel amateurs wilde ik dan maar marathons en ultramarathons lopen", vertelt hij. "Maar mijn atletiekcoach duwde me steeds meer naar de piste en het veldlopen."

Daarmee komt een olympische droom uit die Heymans enkele jaren geleden niet eens had. Pas op zijn 18e stapte de sportieveling over op atletiek, toen bleek dat zijn hockeytalent niet zou volstaan om het tot de Red Lions te schoppen.

De 5.000 meter-loper had dan ook een heel goede reden om de voorbije dagen de bloemetjes buiten te zetten. Door in Boston maar liefst 14(!) seconden onder het Belgische indoorrecord te duiken, heeft hij zijn ticket voor de Olympische Spelen in Parijs beet.

In Kenia heb je geen afleiding. Je kan er alleen maar trainen, eten en slapen.

"Bovendien heb je er geen afleiding: geen tv, geen bowling, geen cinema, je kan niet uitgaan... Je kan alleen maar trainen, eten en slapen. Het is er saai, en dat is ideaal."

Hij trok naar Kenia om te trainen met wereldtoppers op hoogtestage. "Ik wilde me omringen door de beste atleten ter wereld."

Het plan van ChatGPT valt bijna in het water

Een olympisch plannetje begon te borrelen in het hoofd van Heymans. Zijn diploma bio-ingenieur kwam van pas: hij schakelde AI in om het plan tot in de puntjes uit te werken.

"Met de hulp van ChatGPT heb ik een code geschreven om te bepalen welke wedstrijden ik moest lopen om zo'n groot mogelijke kans te maken op de Olympische Spelen", vertelt hij.

Er rolden drie wedstrijden uit de printer: Los Angeles, Montgeron en Boston.

In Los Angeles zette hij al een straffe richttijd neer, maar in het Franse Montgeron liep zijn uitgekiende plan bijna mis door een flater. Heymans was zijn spikes vergeten op hotel.

"Een paar minuten voor de start had ik nog altijd geen schoenen. De meeste lopers waren er voor de sprintnummers en hadden dus geen spikes voor lange afstanden."

"En dan heb ik enorm veel geluk gehad. Een vrouw had de 800 meter gelopen op spikes voor de 5.000 meter. Ze had toevallig exact dezelfde spikes als ik en bovendien nog eens dezelfde schoenmaat."

Zo kon Heymans met een persoonlijk record toch tonen dat hij opnieuw stappen had gezet op hoogtestage. In Boston deed Heymans vervolgens nog een serieuze hap van zijn besttijd: met 13'03"46 dook hij onder de olympische limiet.