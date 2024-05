Voormalig US Open-winnaar Dominic Thiem (30) kondigt afscheid aan: "Droevig, maar ook dankbaar"

De Oostenrijkse tennisser Dominic Thiem heeft vrijdag via Instagram aangekondigd dat hij aan het eind van het seizoen een punt zet achter zijn profcarrière. De voormalige nummer drie van de wereld en winnaar van de US Open kampt al lang met een hardnekkige polsblessure.

"Het seizoen 2024 zal mijn laatste zijn, ik heb besloten mijn carrière te beëindigen", kondigde de 30-jarige Thiem aan in een video op Instagram. Een polsblessure ligt aan de basis van de beslissing.

Thiem dacht al langere tijd na over zijn afscheid. Hij is "dankbaar"' voor de "ongelooflijke ervaring met hoogtepunten en dieptepunten", zegt hij. Hij kijkt ook uit naar het vervolg na zijn carrière, zonder details te geven.

Tijdens zijn carrière won de 30-jarige Oostenrijker zeventien ATP-toernooien waaronder de US Open in 2020, toen hij de Duitser Alexander Zverev versloeg. Het was zijn enige eindzege in een grand slam. Ook haalde hij twee keer de finale op Roland Garros, een keer op de Australian Open en twee keer op de ATP Finals.

Sinds 2021 heeft Thiem last van een aanslepende polsblessure, en wist hij nooit meer zijn topniveau te bereiken. Hij staat momenteel 117e op de ATP-ranking.

Novak Djokovic, aan de slag op het ATP Masterstoernooi in Rome, had deze week mooie woorden over voor zijn collega. "Hij heeft altijd respect getoond". Ook prees de Serviër zijn "ongelooflijke backhand, doorzettingsvermogen en intensiteit".