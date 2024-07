Jannik Sinner kan Italië niet vertegenwoordigen op olympisch tennistoernooi door amandelontsteking

Zoek niet naar Jannik Sinner op het olympische tennistoernooi in Parijs. De nummer 1 van de wereld kan Italië niet vertegenwoordigen door een ontsteking aan zijn amandelen. "Dat ik de Spelen moet missen, is een enorme teleurstelling", deelt Sinner op Instagram.

Een stevige concurrent minder voor Novak Djokovic, Carlos Alcaraz en Rafael Nadal.

Jannik Sinner moet aan de vooravond van de Olympische Spelen passen voor de reis naar Frankrijk. "Na een goede week training op het gravel, begon ik me niet goed te voelen", deelt de nummer 1 van de wereld op Instagram.

"Een doktersbezoek bracht een amandelontsteking aan het licht, waarna hij me sterk afraadde om te spelen. Dat ik de Spelen moet missen, is een enorme teleurstelling. Het toernooi was een van mijn belangrijkste doelen dit jaar."

"Ik keek ernaar uit om mijn land te vertegenwoordigen. Een hele eer op zo'n grote gebeurtenis. Veel succes aan alle Italianen in Parijs. Ik zal van thuis supporteren!", besluit Sinner.