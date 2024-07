Andy Murray (37) kondigt zijn tennispensioen aan: "In Parijs voor mijn laatste toernooi ooit"

De Olympische Spelen in Parijs worden het eindstation voor Andy Murray. De Brit heeft op zijn afscheid van het tennis aangekondigd op sociale media. "Ik ben enorm trots dat ik nog een laatste keer mijn land mag vertegenwoordigen", zegt Murray, die op 37-jarige leeftijd voelt dat zijn lichaam op is.

"Ik ben in Parijs voor mijn allerlaatste toernooi."

Met die zin opent Andy Murray een duidelijke boodschap voor zijn fans en de hele tenniswereld. De 37-jarige Brit hangt na de Spelen zijn schoenen aan de wilgen.

"Spelen in het shirt van Groot-Brittannië zorgde steevast voor de meest memorabele momenten uit mijn carrière. Ik ben enorm trots dat ik het nog een laatste keer mag doen!"

Murray pakte twee keer de olympische titel in het tennis. Zowel op het gras van Wimbledon - toen de Spelen anno 2012 in Londen werden gehouden, als in Rio de Janeiro (2016).

De Schot heeft ook Wimbledon tweemaal op zijn palmares staan, net als een eindzege in de US Open. In 2017 werd hij voor zijn prestaties door het Britse koningshuis benoemd tot Sir Andy Murray.

Toch overschaduwden blessures een groot deel van zijn carrière. Murray onderging heel wat operaties in zijn loopbaan. Ook dit jaar speelde een rugblessure op, waardoor zijn deelname aan Wimbledon en de Spelen aan een zijden draadje hing.

Maar door een geslaagde operatie mag hij in Parijs een laatste keer voluit gaan voor de 3e olympische titel.