Sterren Scheldeprijs vrouwen: verrassen Marthe Truyen of Julie De Wilde bij afwezigheid van Lorena Wiebes?

kalender wo 9 april 2025 06:54

Voor het eerst in de jonge geschiedenis van de Scheldeprijs voor vrouwen zal Lorena Wiebes de sprintkoers niet winnen. Wie dan wel? Ons panel schuift een Nederlandse en een Italiaanse naar voren. Of zorgt een renster van Fenix-Deceuninck voor de verrassing?

⭐⭐⭐

Lorena Wiebes heeft het spelletje Vier op 'n rij gewonnen in de Scheldeprijs en past dit jaar voor het rondje Schoten. De topsprintster spaart zich voor de kasseien van Roubaix. De voorbije jaren klopte Wiebes Charlotte Kool en Chiara Consonni. Zonder de omnivore aan de start krijgen zij nu de stempel van topfavorietes op hun helm. Allebei gaan ze in de Scheldeprijs op zoek naar hun eerste overwinning van 2025. Kool werd onlangs derde in Gent-Wevelgem, Consonni sprintte naar de tweede plaats in Brugge-De Panne.

⭐⭐

Lidl-Trek vaardigt de goedlachse en voormalig wereldkampioene Elisa Balsamo af. Zij won dit jaar onder meer de klassieker Alfredo Binda. Georgia Baker is een Australische sprintster die het vak leerde op de piste. Drie jaar geleden werd ze vierde in Schoten. Eindigt ze deze keer op het podium? Dat is waar ook Marthe Truyen van droomt. De Belgische komt in Schoten de benen opwarmen voor Parijs-Roubaix van komende zaterdag en zal een mooie plaats niet laten liggen in eigen streek.

⭐