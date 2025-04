Nederlander Tallon Griekspoor kiest met Xavier Malisse opnieuw voor een Belgische coach

Xavier Malisse was tot voor kort de coach van de Australiër Alexey Popyrin. Maar lang heeft onze landgenoot dus niet zonder werk gezeten. Met Tallon Griekspoor krijgt hij nu de nummer 37 van de wereld onder zijn hoede.

"Het was snel geregeld", bevestigt de 44-jarige Malisse in de podcast Jeu, Set & Podcast. "Hij was op zoek naar een ex-speler met een bepaalde ervaring. Hij heeft veel talent en ik denk dat hij klaar is voor de top 20. Hij moet nog leren regelmatiger te zijn."

Voor Griekspoor is het al zijn tweede Belgische coach. De Nederlander werkte tot oktober 2024 samen met Kristof Vliegen, die nu Zizou Bergs begeleidt. "Ik heb met Kristof gesproken. Hij heeft uitstekend werk verricht", onderstreepte Malisse.