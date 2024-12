Beerschot boekt nu ook straf bekersucces op eigen "slechte" veld: "Niemand komt hier graag spelen"

"Het veld ligt niet al te best", geeft Verlinden toe. "Wij zijn dat gewoon. Wij zijn speciaal, Beerschot is speciaal. Voorlopig loopt het goed."

Vooral in eigen huis draait de machine. Op het Kiel verloor het niet meer sinds 21 september. Is daar dan een specifieke reden voor?

Toch wil Beerschot-uitblinker Thibaud Verlinden niet spreken over een stunt. "Iedereen zegt dat het een stunt is, maar ik denk dat niemand hier graag komt voetballen."

We hebben al veel mentale tikjes gehad, maar we komen er vaak bovenop.

We hebben al veel mentale tikjes gehad, maar we komen er vaak bovenop.

Beerschot staat dan wel nog altijd laatste in de competitie, toch lijken de hoofden in dezelfde richting te staan. "We laten de kopjes nooit hangen. Dit seizoen hebben we al veel mentale tikjes gehad, maar we komen er vaak bovenop."

Dat klopt, want nadat het vorig weekend een 0-2-achterstand omzette in een zege kon Beerschot gisteren zich opladen na een late opdoffer. De strafschoppen brachten verlossing.

Verlinden blonk zelf uit tijdens de match, maar duwt zijn doelman naar voren als man van de avond. "Shinton heeft een paar penalty's gepakt. Hij is de grote held vanavond."

Komend weekend trekt Beerschot naar Anderlecht.

"Dat zal heel moeilijk zijn", klinkt het bij Verlinden. "We gaan het match per match bekijken. Daarna zijn er twee belangrijke wedstrijden thuis tegen Kortrijk en Standard. Daarvan zal veel afhangen of we erin blijven of niet."