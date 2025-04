Waalse Pijl vrouwen: Anna van der Breggen haakt op de valreep af

Anna van der Breggen is recordhoudster in Hoei. De Nederlandse wist de Waalse Pijl liefst 7 keer te winnen, waarvan de laatste in 2021.



Marianne Vos staat op de tweede plaats met 5 overwinningen, ook zij staat niet op de deelnemerslijst.



Tussen de starters staan nog drie rensters met één overwinning achter hun naam. Topfavoriete Demi Vollering (2023), winnares van vorig jaar Katarzyna Niewiadoma en de Italiaanse Marta Cavalli (2022).