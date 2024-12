Opnieuw feest op het Kiel! Beerschot schakelt KV Mechelen uit in beker na nerveuze partij en strafschoppenreeks

Beter KV Mechelen laatste jaren

Op basis van bekervorm in de voorbije jaren is KV Mechelen favoriet. In 4 van de 5 afgelopen edities bereikten de Kakkers de kwartfinales. Vorig seizoen was een uitzondering, want toen sneuvelde Mechelen in de 1/16e finales.



Voor Beerschot zou doorstoten een knappe prestatie zijn. Het bereikte voor het laatst de kwartfinales in seizoen 2011/12.