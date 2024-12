"Hier zijn we tot speciale dingen in staat": de ommezwaai van Beerschot verklaard door recente thuisrapport

Na de vernedering op de Bosuil opgeschreven als degradatiekandidaat nummer 1, enkele weken later heeft Beerschot plots weer een hartslag. Na de straffe remonte tegen Cercle Brugge heeft de promovendus zijn lot in eigen handen. Kan Beerschot in de hoogste klasse blijven? Een blik op het paarse gevoel en een opmerkelijk thuisrapport.