Jongerenploeg van Axel Merckx verbindt zich aan Jayco-AlUla

Joao Almeida, Tao Geoghegan Hart, Eddie Dunbar, Neilson Powless: het zijn slechts enkele namen op de lange lijst met huidige toppers die het shirt gedragen hebben van wat nu Hagens Berman Jayco heet.

De opleidingsploeg van Axel Merckx zag in 2009 het levenslicht en heeft een reputatie opgebouwd om u te zeggen. Maar in een landschap waarin zowat elk topteam een eigen kweekvijver of exclusieve samenwerking heeft, gooit ook Merckx' team het voortaan over een andere boeg.

Hagens Berman Jayco wordt de opleidingsploeg van Jayco - AlUla. Daardoor beschikt het over dezelfde structuur en sponsors en kunnen renners gewisseld worden tussen beide teams.

"Met deze samenwerking kunnen we een sterkere basis leggen voor succes en kunnen we de toekomst van onze sport blijven kneden", reageert Merckx.

Ook algemeen manager Brent Copeland is in zijn nopjes. "We zijn trots op dit akkoord. Axel heeft een geweldige job gedaan de voorbije jaren. Dat zie je aan het aantal renners dat nu een ster is in het peloton."