Motorcrosser Lucas Coenen (18) zorgt in Zwitserland voor eerste Belgische GP-zege in de MXGP in 7 jaar

Het is een tijdje wat stiller geweest, maar met Lucas Coenen lijkt België opnieuw een topper te hebben die in het rijtje met onder meer Stefan Everts, Joël Smets en Roger De Coster gezet mag worden.



In zijn eerste seizoen in de MXGP had hij enkele weken geleden al voor de eerste Belgische reekswinst sinds 2020 gezorgd, in Zwitserland heeft hij nog wat straffer gedaan.



Coenen was op zijn KTM-motor zowel in de eerste als de tweede reeks autoritair de beste. In reeks 1 kon viervoudig wereldkampioen Tim Gajser hem het dichtste benaderen, in reeks 2 kreeg hij het meeste weerwerk van Romain Febvre, ook al een ex-wereldkampioen.



Met het maximum van de punten wordt Coenen zo de eerste Belgische GP-winnaar sinds Clément Desalle. Die was in 2018 in Slovenië de laatste landgenoot die wist te zegevieren.



Coenen doet ook een uitstekende zaak in de WK-stand, waar hij naar de 3e plaats springt met 227 punten. Gajser leidt met 305 punten, voor Febvre (278).

Ook in de MX2-klasse deden de Belgen het trouwens prima. Liam Everts eindigde op de 2e plaats, na de Duitser Simon Längenfelder. Sacha Coenen, de tweelingbroer van Lucas, werd 11e.