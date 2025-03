Tim Merlier dankt ploegleider Iljo Keisse en denkt aan zoontje: "Sta op podium in de koers die zijn grootvader won"

Met een 2e plaats in Gent-Wevelgem zou je kunnen hinken op 2 gedachten, maar dat deed Tim Merlier niet. Na zijn val in Brugge-De Panne was dit een onverhoopt resultaat. "Ik wilde niet starten, maar mijn ploeg hield me op de deelnemerslijst", legde de Europese kampioen uit.

Hij had deze winter zijn zinnen al gezet op Gent-Wevelgem, maar een val in Brugge-De Panne gooide roet in het eten. Met een gehavende knie wilde Tim Merlier zijn rugnummer inleveren.

"Ik zei tegen Iljo (Keisse, ploegleider) dat ik niet wilde starten, want ik kon onmogelijk fit zijn. Maar hij weigerde en hield me op de startlijst. Nu moet ik hem dus bedanken", opende Merlier, die naar een onverwachte 2e plaats sprintte.

Dat er niet meer inzat, daar kon Merlier zich bij neerleggen. "Mads Pedersen was zo sterk. Hier moet ik tevreden mee zijn, want ik heb nooit echt in koers gezeten."

"Ik miste de waaiers de eerste keer, maar dankzij Yves (Lampaert) en Louis (Vervaeke) kon ik alleen de sprong maken. Daar heb ik wel mijn beste cartouche verschoten. Het was een stevige inspanning."

"Op de eerste Kemmelberg zakte ik erdoor. Ik dacht: "Oei". Maar na de Plugstreets begon ik erin te geloven, want iedereen zou op zijn tandvlees zitten. Het explosieve is dan weg en dat is mijn redding geweest."

Merlier mikt nu vol op de Scheldeprijs. "Dat wordt mijn belangrijkste koers van het voorjaar door die val. Ik hoop vooral dat mijn knie beter herstelt, want de spier gaf me krampen. Het viel op zich mee, maar je zit toch anders op de fiets."

Al benadrukte de sprinter vooral hoe tevreden hij is. "Ik kan dit later met trots tegen mijn zoon zeggen. Zijn grootvader won Gent-Wevelgem. Ik kan nu zeggen dat ik toch op het podium heb gestaan."