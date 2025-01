Matteo Jorgenson maakt van Tour-winst "carrièredoel" en twijfelt aan Pogacar: "Niet zeker dat hij zo goed zal zijn"

wo 22 januari 2025 10:35

Er was veel interesse in Matteo Jorgenson op de mediadag van Visma-Lease a Bike.

Nog een beetje in de schaduw van Jonas Vingegaard en Wout van Aert timmert Matteo Jorgenson aan zijn weg naar de top. De 25-jarige Amerikaan van Visma-Lease a Bike spreekt over zijn Tour-droom, zijn explosieve benen in Vlaanderen en Visma's angstgegner Tadej Pogacar.

Met de eindzege in Parijs-Nice, winst in Dwars door Vlaanderen en een belangrijke rol voor Jonas Vingegaard in de Tour heeft Matteo Jorgenson zichzelf verbaasd in zijn 1e jaar bij Visma-Lease a Bike.



"Vorig jaar waren Jonas (Vingegaard) en ik kamergenoten tijdens de winterstage en hij zei toen dat ik Parijs-Nice kon winnen. Ik reageerde: "Met de top 5 zou ik al geweldig blij zijn.""



Maar Vingegaard kreeg gelijk. "Door die eindzege in Parijs-Nice moet ik mijn ambities resetten en mezelf hogere en nieuwe doelen stellen. Anders zou ik mezelf niet genoeg pushen om hard te blijven werken."



Die hogere doelen reiken bijna zo hoog als de hemel. "Ik heb mezelf het doel opgelegd om ooit een grote ronde te winnen", zegt Jorgenson zonder verpinken. "Ik heb de ploeg daar wel tijd en geduld voor gevraagd."



"Ik kreeg dit jaar al het voorstel om kopman te zijn in de Giro, maar ik voelde me daar nog niet klaar voor."



De Tour winnen wordt dé uitdaging van mijn carrière, maar het is niet onmogelijk. Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike)

Jorgenson kiest ervoor om nog een Tour extra in dienst te rijden van Vingegaard.



"Hopelijk kan ik in de Tour dit jaar ook bewijzen dat ik een beetje beter ben geworden en een goeie 3e week kan rijden. Als dat lukt, ga ik volgend jaar zelf de strijd aan in een grote ronde."



Het ultieme doel is ooit zelf de Tour winnen. "Dat wordt de grote uitdaging van mijn carrière", zegt de 25-jarige Amerikaan. "Ik denk niet dat het onmogelijk is."



"Een eerste stap richting die Tour-zege zou winst of een podiumplek zijn in de Giro of de Vuelta."

Matteo Jorgenson eindigde vorig jaar 8e in de Tour.

Schade aanrichten in Vlaanderen

Naast zijn Tour-droom wil Jorgenson ook blijven meebikkelen in de Vlaamse klassiekers.



"Ik weiger om te kiezen tussen grote rondes en klassiekers, omdat dat volgens mij niet nodig is. De Vlaamse klassiekers liggen in mijn bereik. Ik hoop om er enkele te winnen in mijn carrière."



Vlaanderens Mooiste is de klassieker die het hoogst op Jorgensons bucketlist staat.



"Vorig jaar leerde ik in de Ronde dat ik door de trainingsaanpak bij Visma-Lease a Bike veel explosiever ben geworden. Ik moet gewoon efficiënter met mijn krachten omspringen. Ik weet dat ik veel schade kan aanrichten, als ik vol een helling oprijd."



De Ronde is meteen ook het eindstation van Jorgensons voorjaar. "Waarom? Omdat we vorig jaar merkten dat ik na de Ronde niet meer verbeterde en zelfs ziek werd."



"Bovendien heb ik ook nood aan een lange pauze vooraleer ik aan mijn Tour-voorbereiding begin. Daarom geen Parijs-Roubaix en Amstel Gold Race op mijn kalender."



Pogacar vellen

In de Ronde maar zeker ook in de Tour moeten ze bij Visma-Lease a Bike "kannibaal" Tadej Pogacar op de knieën krijgen.



"Al is hij natuurlijk niet onze enige concurrent", relativeert Jorgenson een beetje. "Maar als Pogacar aan de start staat, is een groot deel van onze tactiek gefocust op hem."



"Maar het is geen garantie dat Pogacar dit jaar even sterk zal zijn als in 2024. Vorig jaar viel alles op de juiste plaats voor hem."



"Ik zeg niet dat dat niet opnieuw zal gebeuren. Maar ik weet hoe wielrennen in zijn werk gaat: er moeten veel puzzelstukjes goed vallen om je gewenste niveau te bereiken."

Onze klimtrein voor de Tour is veel sterker dan vorig jaar. Matteo Jorgenson

Jorgenson gaat ook uit van eigen sterkte. "Alle ploegmakkers die ik al heb gesproken, hebben stappen gezet deze winter."



Vooral in de Tour denkt de Amerikaan dat Pogacar kwetsbaar is. "Vorig jaar hadden we pech dat Sepp Kuss voor de Tour wegviel met een coronabesmetting."



"Nu zal Sepp er wel bij zijn, samen met (nieuwkomer) Simon Yates. Dat maakt onze klimtrein veel sterker dan in de vorige Tour."