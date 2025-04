De Amstel-draaistoel en Lorena Wiebes' gezicht: "Zij had zoiets van: "Laat mij met rust""

José De Cauwer is een vat vol verhalen. Voor elke topklassieker laten we hem een anekdote uit zijn verhalentrommel schudden. Vandaag: de Amstel Gold Race.

Karl zei me achteraf: "Je had Wiebes' gezicht moeten zien. Jij wilde iets zeggen, maar zij had zoiets van: "Laat mij gerust. Ik ben hier niet."

Karl zei me achteraf: "Je had Wiebes' gezicht moeten zien. Jij wilde iets zeggen, maar zij had zoiets van: "Laat mij gerust. Ik ben hier niet."

Een van de strafste edities is de Gold Race van 2019. Mathieu van der Poel zegevierde na een sensationele ontknoping.

Bij die ommekeer was onze cocommentator niet sprakeloos, iets wat hem vorig jaar zowaar wél overviel.

In de vrouwenkoers achtte Lorena Wiebes zich zegezeker, maar de Nederlandse vergat haar jump en werd vlak voor de witte lijn nog voorbijgesneld door Marianne Vos.

Na die blunder kruiste De Cauwer met Karl Vannieuwkerke de balende Wiebes in de coulissen. "Ik probeerde nog iets tegen haar te zeggen, maar het lukte me niet."

"Karl zei me achteraf: "Je had Wiebes' gezicht moeten zien. Jij wilde iets zeggen, maar zij had zoiets van: "Laat mij met rust. Ik ben hier niet."" Wat was Wiebes teleurgesteld."