Visma-Lease a Bike wil weer "de nummer 1 worden", op naar dubbel duel Vingegaard-Pogacar in Tour én Vuelta

Vos voor Roubaix?

Marianne Vos hield bijna in haar eentje Visma-Lease Bike bij de vrouwen overeind, met zeges in de Omloop, Dwars door Vlaanderen, Amstel en de puntentruien in de Vuelta en de Tour.



"Er zit zoveel kennis bij deze ploeg, dus je kunt nergens beter zitten. Ik hou niet van verwachtingen voor het nieuwe jaar, want er kan altijd veel veranderen. Ik wil gewoon op mijn top zijn in mijn favoriete races", zegt de 37-jarige Nederlandse. "Parijs-Roubaix is uiteraard een van die klassiekers waar ik op mijn best wil zijn."