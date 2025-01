Trekt Visma-Lease a Bike zonder Nederlanders naar de Tour? "Dat is dan maar zo"

Visma-Lease a Bike wil weer de topploeg van 2023 worden en gaat met Jonas Vingegaard voor een nieuwe eindzege in de Tour de France. Hoewel de achtkoppige selectie nog niet met zoveel woorden werd prijsgegeven, ziet het er naar uit dat er geen Nederlanders afzakken naar de Grand Départ in Rijsel.

Wie mag met Visma-Lease a Bike mee naar de Tour? Vorig jaar moest de geplaagde Nederlandse ploeg zijn aangekondigde selectie meermaals updaten door een stortvloed aan blessures.

Hebben ze hun lesje geleerd? 8 namen werden vandaag niet officieel bevestigd, maar op basis van vele puzzelstukjes kon toch een ploeg in elkaar gebokst worden.

Jonas Vingegaard is kopman, Matteo Jorgenson wordt schaduwkopman. Sepp Kuss en Simon Yates zijn de meesterknechten in de bergen. Wout van Aert mag voor ritsucces gaan en krijgt met Victor Campenaerts en Tiesj Benoot nog 2 landgenoten mee.

De laatste plek gaat vermoedelijk naar Christophe Laporte. Dat betekent dat er geen Nederlands vlagje naar Rijsel afzakt.

"Voor mij maakt dat niet uit, ik wil de Tour winnen”, won ploegbaas Richard Plugge er bij WielerFlits geen doekjes omheen. “We willen ook als team de Tour winnen. Als dat op dit moment niet gaat met Nederlanders, dan is dat zo. Al weet je nooit wat er gebeurt."

"Maar iedereen die in principe niet naar de Tour gaat, die vindt dat niet leuk. Iedereen wil naar de Tour. Of de Nederlanders dan op dit moment niet goed genoeg zijn? Wij denken dat we op dit moment met andere renners meer kans maken."

"Met de acht renners die we nu gekozen hebben, zijn we het best in staat om de Tour te winnen.”