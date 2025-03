Visma-Lease a Bike zoekt geen excuses in Harelbeke: "Positionering? 180 renners weten waar het gebeurt in deze koers"

vr 28 maart 2025 20:30

Het openingsweekend bracht niet wat Visma-Lease a Bike ervan verwacht had, de E3 Saxo Classic evenmin. Integendeel: alleen Matteo Jorgenson stak eventjes zijn neus aan het venster. "We hebben er de feed verloren", vertelde Tiesj Benoot over het sleutelmoment. "Maar we gaan in de Ronde niet thuis blijven, hoor", vulde Head of Racing Grischa Niermann aan.

Bij de start werd het nog gezegd: de E3 Saxo Classic is al bij al voorspelbaar. Op de Taaienberg moet je op de eerste rij zitten. Daar is Visma-Lease a Bike niet in geslaagd vandaag. "We zaten er niet superslecht, maar iets te ver", bekende Tiesj Benoot. "Je moet daar op kop zitten en dat was niet het geval. Geen excuses, dus. Daar hebben we de koers verloren."

"Mijn gevoel was oké", zei Matteo Jorgenson na een douche. De Amerikaan was de beste renner van de ploeg op plaats 9. Maar Jorgenson baalde zichtbaar. "Ik heb veel te snel mijn krachten moeten opsouperen." "Voor de camera's begonnen te draaien, had ik al veel krachten verspeeld. Ik zat achter de val die het peloton deed scheuren." "Ik ben zelf niet gevallen, maar ik moest wel voet aan de grond zetten. Ik kwam terug, maar het peloton bleef uit elkaar vallen." Waarna de Taaienberg volgde: "We moeten gewoon eerlijk zijn: we zaten er niet goed genoeg geplaatst. Daar moeten we aan schaven."

Kloof

Head of Racing Grischa Niermann speelde evenmin verstoppertje in zijn analyse. "Iedereen weet dat het op de Taaienberg gebeurt. We zaten er niet slecht, maar niet goed genoeg." "Al wil ik ons verhaal niet afschuiven op die positionering. De sterkste renners zijn er weggereden en toen was de koers voorbij voor ons." "We waren niet goed genoeg", keek Niermann meermaals in de spiegel. "Zo simpel kan het soms zijn, helaas." "De beste 3 zijn er weggereden en die staan ook op het podium. Daar hoorden wij helaas niet bij." "Bij de start weten 180 renners dat het op de Taaienberg zal gebeuren, hé", zuchtte Niermann nog eens. "We zaten er niet optimaal, maar ook niet slecht."



We moeten het hier nu mee doen. We gaan niet thuis blijven met de Ronde, hé. De kloof is groot en dat is niet mooi, maar we blijven strijden. Grischa Niermann