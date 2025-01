Nu al in vorm, maar toch geen strijd om een titel: waarom Wout van Aert het BK en WK veldrijden links laat liggen

ma 6 januari 2025 15:16

Met zijn 2 triomfen het voorbije weekend lijkt Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) op tijd in vorm voor de kampioenschappen. Maar toch prijken het BK en WK veldrijden niet op zijn programma. Dat heeft alles te maken met de heilige graal in de lente.

Het viel meteen op bij de bekendmaking van zijn veldritkalender exact 1 maand geleden: geen BK of WK veldrijden voor Wout van Aert deze winter.



Van Aert-bewonderaars hoopten stiekem dat hun kampioen zijn koers nog zou wijzigen. Maar dat is ijdele hoop.

Je zou je kunnen afvragen: waarom crost Van Aert deze winter überhaupt als hij toch past voor de kampioenschappen, zowat het enige wat voor mannen van dat kaliber nog van tel is?



"Ik heb deze crossen aan mijn programma toegevoegd om te kijken waar ik sta. Dat blijkt goed te zijn, daar kan ik niets anders van maken. Ik ben er heel tevreden mee. Het zijn goeie prikkels en deze prestaties geven me moed om hard te blijven werken voor wat nog volgt." Met "wat nog volgt" doelt Van Aert natuurlijk op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. 1 van die 2 kasseimonumenten op zijn erelijst neerpennen is zijn grootste nieuwjaarswens.

Spaanse zon

Bij Visma-Lease a Bike hebben ze een uitgekiend schema uitgedokterd om Van Aert stelselmatig te laten toegroeien naar zijn supervorm in april.



Een belangrijk puzzelstuk in dat voorjaarsplan is een ploegstage van 12 dagen onder de Spaanse zon. Vanaf morgen wordt daar de basis gelegd voor zijn voorjaarsconditie. Het BK (12 januari) valt pal in het midden van die Spaanse trip. Even op en af naar Heusden-Zolder reizen, is uitgesloten.

Mijn doelen liggen ergens anders dit jaar. Wout van Aert

Van Aert is al vijfvoudig Belgisch kampioen en verstopt zijn "gunfactor" niet richting de voltijdse crossers. “Maandag is een rustdag, dinsdag trek ik naar Spanje voor de tweede ploegstage. “Eentje die ik niet onderbreek voor het BK in Zolder", legt Van Aert uit in Het Nieuwsblad.



"Ik heb al vijf mooie truien in de kast hangen. Ik gun het de jongens die zich een ganse winter smijten om nu die trui te pakken. Ook al is het een prachtige trui, mijn doelen liggen momenteel elders."

Waarom Van Aert een week na het BK wel zal ronddartelen op het WB-parcours in Benidorm (19 januari)? Omdat die cross samenvalt met de laatste dag van zijn stage en de ploeg op een steenworp van Benidorm logeert.



Ook in de WB-cross in Maasmechelen (25 januari) zullen de veldritfans Van Aert nog eens kunnen bewonderen. Maar dat is meteen zijn laatste optreden in het veld deze winter.

De volgende veldritafspraak van Wout van Aert is in Benidorm.

Les geleerd

Tot een WK-duel met Mathieu van der Poel komt het niet.



Waarom? Amper 2 weken na het WK veldrijden in Liévin (2 februari) opent Van Aert half februari normaal gezien zijn wegseizoen al in Spanje.

En een WK veldrijden zou zowel fysiek als mentaal een tijdje aan de ribben blijven kleven. Dat is een les die Van Aert en zijn team getrokken hebben uit het verleden.



Kijk maar naar de laatste 2 keer dat Van Aert van de partij was op het WK veldrijden: in Oostende 2021 en Hoogerheide 2023. Van Aert werd toen telkens 2e na een intense tweestrijd met eeuwige rivaal Van der Poel.



2 maanden na die zilveroogst kwam Van Aert telkens een tikkeltje tekort in de Ronde van Vlaanderen. In 2021, toen hij Van der Poel en Asgreen moest laten gaan op de Oude Kwaremont. In 2023, toen Van der Poel en Pogacar hem achterlieten op de Kruisberg.



Scenario's die Van Aert dit jaar wil vermijden zodat hij dit jaar de geschiedenisboeken kan ingaan met een monumentale zege in de Ronde (6 april) en/of Parijs-Roubaix (13 april).